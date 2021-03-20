Фанати пофантазували на тему "кохання" Олега Винника і Юлії Саніної, вийшло цікаво

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережах вирішили пофантазувати на тему зв'язку Олега Винника з Юлією Саніною. До фотографій солістки The Hardkiss фанати прифотошопили впевненого в собі повелителя вовчиць Олега Винника. Треба сказати, що вийшло дуже незвично, але парочка на цих знімках виглядає досить гармонійно. Забавно, що кадри були опубліковані на фан-сторінці, присвяченій Виннику і Олі Поляковій.

На знімках Олег і Юлія відображені в загадковому місці з важкими червоними шторами. Перед камерою він з'явився в темних брюках і вільній атласній сорочці, який аж виблискує. Саніна поруч з Винником позує у відвертій сукні цікавого фасону з кокетливими вирізами по боках, яке красиво підкреслило її ідеальну фігурку. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, на її обличчі яскравий макіяж, а на тілі масивні прикраси.

У підписі до публікації йдеться: "Любов - універсальна енергія життя, що володіє здатністю перетворювати злі пристрасті в пристрасті творчі". Користувачі тут же кинулися обговорювати ці відфотошоплені кадри, дивуючись, як добре вони виглядають разом. "Це прекрасно", "Нереальні", "Дуже мило", "Вау, це шикарно", "Які красиві", "Мені цього не вистачало", - пишуть в коментарях до публікації.

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