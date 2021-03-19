Учасник шоу "Холостячка" з Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко, у якого виявили коронавірус, звернувся до українців

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Олексій Тригубенко, Фіналіст реаліті-шоу" Холостячка", розповів про те, як проходить боротьба з хворобою.

"Був сьогодні в клініці, здав чотири аналізи крові. Завтра почну нормально лікуватися. І попросив, щоб мені щось вкололи, щоб сьогодні вже не було температури. Дякую за вашу підтримку і Сорі, що не відповідаю на повідомлення, просто немає сил. Бережіть себе", - написав він.

Про свій діагноз Тригубенко розповів 15 березня. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19.

У чоловіка температура підскочила до 40 градусів, через що вже кілька днів відчував він себе погано. Тригубенко зазначав, що збити температуру вдавалося тільки на короткий час.

Олексій зізнався, що хотів не записувати відеозвернення, поки не стане відчувати себе краще, проте посипався потік повідомлень, в яких його запитували про самопочуття. Тому Тригубенко вирішив виходити в ефір, щоб про все розповідати.

Нагадаємо, Олексій Тригубенко дійшов до фіналу проекту" Холостячка " і став на один щабель з Олександром Еллертом у боротьбі за серце актриси Ксенії Мішиної.

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