У мережі з'явилося нове фото Софії Ротару - обличчя артистки показали зблизька

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару вже припинила активну сценічну діяльність. У свої 73 роки зірка час від часу виступає на приватних корпоративах, однак, фанати її не забули. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених співачці, на яких шанувальники обмінюються її фотографіями. Так, нещодавно, на одній з таких сторінок опублікували знімок, на якому обличчя Ротару можна побачити крупним планом.

На знімку Софія Михайлівна виглядає дуже молодо і свіжо, вона буквально випромінює щастя своєю сліпучою посмішкою. Артистка відображена в цікавій локації, вона дуже ошатна - її волосся розпущене в красивій укладанні, на обличчі акуратний макіяж, а на шиї нитка білих перлів. У підписі до фотографії говориться: "Думай про те, що може зробити тебе щасливим. Роби те, що тобі подобається. Будь з людьми, з якими тобі добре. Іди туди, де тебе чекають".

Треба сказати, що секрет молодості і відмінного зовнішнього вигляду досить простий – як стверджують хірурги, зірка багато разів вдавалася до пластичних операцій. Пластичний хірург Іван Володченков розкрив секрети краси і молодості Софії Ротару в інтерв'ю виданню Sobesednik. За його словами, Софія Михайлівна багато років жила біля моря, що безсумнівно позначилося на її зовнішності в хорошому сенсі. Також вона завжди вела здоровий спосіб життя. Однак, без втручання хірургів теж не обійшлося.

"Можу сказати однозначно, що лікар, який її оперує, - відмінний фахівець. Робота зроблена дуже тонко і зовсім непомітна для оточуючих. Неозброєним поглядом не відразу зрозумієш, що були проведені хірургічні втручання: настільки у Ротару все виглядає гармонійно і природно", - зазначає Іван Володченков.

Він також розповів про особливу методику пересадки жиру з області пупка на обличчя, до якої, на думку лікаря, вдавалася артистка. "Вважається, що він більш живучий і допомагає додати особі необхідний обсяг, який у Ротару кілька років тому не спостерігався", - резюмував хірург.

Нагадаємо, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "Готовий...".

Як повідомляла Politeka, Єдиний син Ротару показав свій почорнілий і облізлий будинок в Криму: "Залишилися одні...".

Також Politeka писала, Юна внучка Софії Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, збентежила виглядом без ліфчика: "Поставтеся серйозно до...".