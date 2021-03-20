Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "жіночого кварталу", показала себе на тренуванні

На фото Лера позувала в шортиках і ТОПі, стоячи перед дзеркалом в спортзалі. Красуня виставила одну ніжку, а волосся зібрала назад, щоб не заважали. Образ Товстолес доповнила стильними кросівками, під які одягла шкарпетки білого кольору. Актриса демонструвала ідеальну фігуру, захоплюючи ідеальними вигинами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Дівчина в підписі розповіла, що зі своїм хлопцем почала займатися активно спортом. Ще минулої весни пара почала тренування, а тепер вони все більше і більше захоплені цим.

На другому фото Лера вже присідала, демонструючи ідеальні сідниці, так як розвернулася спиною. А на послежних кадрах Товстолес показала спільні заняття з молодою людиною.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Круто як", "вогонь", "Люблю", "Прогрес є!".

Ми писали, що 25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес обрадувала шанувальників стильним образом.

Лера постала в зухвалому ТОПі білого кольору, поверх який натягнула ще один, але вже прозорий, а також штанях соковитого синього відтінку. Погляд чіпляють її" осина " талія і пружні округлості.



