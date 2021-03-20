Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як змінилася перед зйомками

Зірка активно веде сторінки в соцмережах, радуючи своїх шанувальників, в основному, позитивними відео передавати Politeka.net. Цього разу телеведуча опублікувала цікаве відео в TiK ToK. В кадрах Леся показала, як змінилася перед зйомками. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Починається відео з того, як знаменитість позує без косметики, ніби тільки прокинувшись. Артистка посміхалася, прикриваючи долонею камеру під музику.

Пізніше Леся постала вже з макіяжем, вона одягла боді з глибоким декольте. Красуня підспівувала пісні на тлі, підкорюючи своєю ефектністю.

За три години публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Ляяя яка", "Супер", "Богічна Леся Іванівна", " Мама! Мене засліпило від такої краси"," красуня"," яка красива"," Краща"," дуже Файна", "відмінно?", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк взяла участь у записі нового кліпу співачки Насті Каменських "Девочки рулят". Саме у вищеописаному вбранні телеведуча знялася.

Красуня блиснула стрункими ніжками на шпильках. Однак Леся Нікітюк розповіла про казус, що стався за кадром - їй важко було танцювати на підборах, але вона намагалася заради співачки.

Відомо, що автором кліпу став український кліпмейкер Леонід Колосовський.

Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".

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