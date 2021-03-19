Телеведучий Володимир Остапчук заявився в театр з новою дружиною і почав критикувати виступ Катерини Кухар

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий і учасник "Танців з зірками" Володимир Остапчук, прийшов в театр на виставу балерини Катерини Кухар і її чоловіка Олександра Стоянова. У театр Вова заявився не один, а з новою коханою Христиною Гірник. Фото і відео з Заходу він показав у своєму мікроблозі в Instagram.

Спочатку Вова і Христина пили чай в буфеті театру, він показав це на відео в сторіс. "Сьогодні знайомому кажу, що ввечері не можу зустрітися, тому що я йду на балет. Ти будеш танцювати? Ні! Я буду дивитися. Танцюватиме Катя Кухар", - каже Вова у своєму ролику перед виставою. Тут же він показав свою компаньйонку Христину. "Ми п'ємо чай, чай", - каже дівчина. А тим часом Володимир додає"а краще б коньячок".

Далі Остапчук показав фото і відео самої вистави, в якій на сцену вийшла Кухар з чоловіком. "Так ... хтось у нас став балетним критиком. Чекаю тебе на класиці", - підписав один з фрагментів Вова. Він також почав награно критикувати виступ Кухар, нібито за її критику на "Танцях з зірками". Носок не дотягнула два рази, ручкою не так повела. Я б більше експресії додав", - коментує Остапчук виступ балерини.

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