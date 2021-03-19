Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала свою квартиру, де живе разом з обранцем Олександром Еллертом
Артистка розповіла про сімейні традиції, а також показала своє житло на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Мішина зі своїм сином Платоном і сином живуть в знімній столичній квартирі зі стильним дизайном, де величезні панорамні вікна і просторі кімнати.
"З самого дитинства я знала, що в моїй родині будуть свої традиції. Нехай в моїх мріях це були найпростіші ритуали, але зате вони подобаються всім і скріплюють всю сім'ю навколо простих дій. З таких звичайно: відпустка всім разом якомога частіше, право дітям вирішувати як проводити день в загальний вихідний (обожнюю їх ідеї втілювати в життя). Ну і спільні вечері", - розповіла артистка.
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Також Мішина зізналася, що любить готувати разом.
"Готувати спільно вечері дуже романтично. Так що не потрібно чекати відповідних випадків, потрібно їх бачити в кожному дні», - зазначила вона.
При цьому Мішина похвалилася своєю стильною кухннй з яскравими акцентами, сучасною технікою і зручним досить великим «островом».
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Олександром Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".
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