Українська актриса, а також головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала свою квартиру, де живе разом з обранцем Олександром Еллертом

Артистка розповіла про сімейні традиції, а також показала своє житло на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Мішина зі своїм сином Платоном і сином живуть в знімній столичній квартирі зі стильним дизайном, де величезні панорамні вікна і просторі кімнати.

"З самого дитинства я знала, що в моїй родині будуть свої традиції. Нехай в моїх мріях це були найпростіші ритуали, але зате вони подобаються всім і скріплюють всю сім'ю навколо простих дій. З таких звичайно: відпустка всім разом якомога частіше, право дітям вирішувати як проводити день в загальний вихідний (обожнюю їх ідеї втілювати в життя). Ну і спільні вечері", - розповіла артистка.

Також Мішина зізналася, що любить готувати разом.

"Готувати спільно вечері дуже романтично. Так що не потрібно чекати відповідних випадків, потрібно їх бачити в кожному дні», - зазначила вона.

При цьому Мішина похвалилася своєю стильною кухннй з яскравими акцентами, сучасною технікою і зручним досить великим «островом».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина познущалася над Олександром Еллертом, змусивши його бігти за машиною: "не смішно, Ксюх".

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