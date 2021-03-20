Популярна українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-Фактора" блиснула бюстом в прозорій кофті

Зірка заробила велику популярність після того, як стала вести відому передачу, пише Politeka.net. Зараз на її сторінку підписані 115 тисяч осіб, яких вона регулярно балує цікавими постами.

Цього разу красуня показала кілька кадрів з одного із заходів. Блондинка позувала в прозорій кофті з мереживом. Під нарядом виднівся гарний ліфчик. Зверху телеведуча одягла жакет, який відчинила заради ефектного кадру.

Акуратна прикраса сяяла на шиї, спускаючись по декольте до бюста.

Сірі брючки виділили тонку талію.

Даша зробила гарну зачіску, а макіяж з акцентом на очі був просто ідеальним.

"Поспілкувалися з прекрасними дівчатами на вечері Mind Bloom спасибі, @elenacvetochnaja - за квіти, красу, інтелект і поезію👌", - написала Трегубова.

За 10 хвилин публікація зібрала понад 400 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Дарино, ви - прекрасні🔥", - написав один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Даша Трегубова з 18 років працює на телебаченні. Дівчина встигла спробувати себе в ролі телеведучої, сценариста, режисера і головного редактора каналу.

Крім того, вона активно знімається у фільмах, а також є творцем проекту #Дашачитає. В останньому зірка емоційно читає вірші напам'ять.

Нагадаємо, зухвала Трегубова з "Х-фактора" розвалилася на підлозі, задерши платтячко.

А ще Politeka писала, що зірка "Х-фактора" Трегубова спустила кофтинку, натякнувши на відсутність білизни.

Також Politeka повідомляла, що зірка "Х-фактора" Трегубова вразила розміром декольте в костюмі кольору льоду.