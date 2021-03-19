Співачка Таїсія Повалій у гонитві за молодістю та красою, мабуть, вже не може зупинитися

Як передає Politeka.net, 56-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, яким заінтригувала публіку (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Таїсія постала за кермом авто в сірій дутій курточці й чорному шарфі. Зірка крупним планом показала обличчя з легким макіяжем. Примітно, що Повалій не виглядає на свій вік. Її зовнішність багато років є гарячою темою для суперечок. Зокрема, фанати не втомлюються обговорювати метаморфози, які постійно відбуваються з їх улюбленицею.

Шикарній блондинці з бездоганним овалом обличчя і з кожним роком все більш витонченими рисами, швидше за все, дуже пощастило з пластичним хірургом.

Раніше в інтерв'ю вона зізнавалася, що пружність шкіри їй допомагає підтримувати малоінвазивна підтяжка обличчя та ін'єкції гелів на основі гіалуронової кислоти для корекції носогубних складок.

Судячи з усього, Таїсія не збирається зупинятися та вже задумала наступні маніпуляції із зовнішністю:

"Всім привіт! Любимки мої!🥰 🥰 🥰Ось сиджу весь цей час після виходу альбому і думаю, ну що ж в собі змінити? 🤣 🤔 😱 # Повалій # таїсіяповалій # Povaliy # Повалій", - звернулася до користувачів зірка.

"Улюблена моя, нічого в собі не міняй! Душа і зовнішність твої унікальні!!!! ❤️"; "Привітик. Тая - ви найкраща!!!👏"; "нічого міняти не треба! Королева! 😘"; "Найкрасивіші очі! ❤️ нічого! Ви і так найкраща!"; "Нічого міняти не треба, ми вас дуже любимо така яка ви є!!!❤️ Таєчка, все прекрасно, зовнішність просто шикарна!!!😍"; "Таєчка, дорога, ви - ідеальна! Нічого не робіть. Ви супер!"; "Хитренькі очі які. Що ви, Таєчка, задумали?😜Ви у нас одна така!Красива, талановита і унікальна❤️", - відреагували в Мережі на заяву артистки.

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