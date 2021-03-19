Після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі телеведучій Опрі Уїнфрі, продовжують спливати несподівані деталі

Пара поділилася деталями свого перебування в Британії, порівнюючи себе з в'язнями палацу. Меган Маркл, не отримуючи підтримки від королівської сім'ї, важко переживала нападки преси й навіть замислювалася про самогубство.

Принц Гаррі, боячись за дружину, прийняв рішення виїхати разом з нею і сином, Арчі, в Канаду, а потім і в США.

Зараз сім'я, що "втекла", проживає в розкішному будинку і намагається налагодити життя.

До слова, пара розповіла про "невидимий контракт" королівської сім'ї з британськими таблоїдами. Зокрема, що деякі її члени пригощали журналістів, щоб ті не писали поганого про них. У той час як Маркл і Гаррі продовжували страждати.

Сьогодні ж в пресі з'явилася інформація, що ЗМІ не тільки обговорювали Меган в негативному ключі, але і навіть вдавалися до хитрощів. Так, нібито видання The Sun наймало приватного детектива з Лос-Анджелеса, щоб той збирав інформацію про Меган Маркл і її сім'ю.

У детектива Дена Хенкса був доступ до дуже особистої інформації, в тому числі номер соцстрахування герцогині, її адреса і особистий номер телефону. Інформація була отримана незаконно, а детектив зараз кається у скоєному.

"Я прощу вибачення Меган Маркл і принца Гаррі за те, що переслідував її сім'ю, особливо її батька, за дорученням The Sun. Я ніколи не хотів заподіяти Меган Маркл шкоду і не взявся б за роботу, якби знав, до яких проблем це призведе", - зазначив він.

Представники Меган і Гаррі повідомили, що дана інформація дуже цінна, адже таким чином показується, як використовуються старі практики, що завдають шкоди людям.

In response to @BInvestigates’ claims that The Sun hired a private investigator to “spy” on Duchess Meghan and her father (obtaining details such as social security and cell phone numbers), a spokesperson for the Sussexes says: pic.twitter.com/aXwhBclOhk — Omid Scobie (@scobie) March 18, 2021

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