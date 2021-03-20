Співачка Ані Лорак показала шанувальникам коротке відео закулісся зйомок і своїх зіркових робочих буднів

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Ані Лорак, яка вже багато років активно будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і Відео зі свого життя в соцмережі Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня вирішила відкрити фанатам закулісся своєї роботи. У короткому ролику вона показала, що відбувається за кадром її зйомок, скільки людей її оточують, і як часто вона змінює локації і вбрання.

У п'ятихвилинному відео ані побувала на двох телевізійних зйомках, причому закулісся і там і там виглядає майже однаково – суєта в гримерці, потім суєта на сцені і власне сам виступ. При цьому весь час навколо співачки копошаться безліч людей. На першій зйомці Лорак з'явилася в стильному білосніжному костюмі з золотим поясом, у неї ідеальна хвиляста укладка і яскравий макіяж.

На другій зйомці Лорак з'явилася вже в іншому вбранні – на ній вузький коричневий комбінезон цікавого фасону, який підкреслює струнку фігурку і всі принади. Артистка весь час поправляє свій зовнішній вигляд, причому не тільки сама, але і за допомогою гримерів. В кінці ролика ані звернулася до своїх шанувальників: "Не судіть строго, ми новачки в цій справі. Хочемо показувати вам будні, розповідати це життя закулісне, показувати і трошки відкривати завісу і ділитися потаємним".

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