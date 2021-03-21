Відома легендарна співачка Алла Пугачова продовжує цікавити шанувальників, незважаючи на поважний вік

Як передає Politeka.net, в акаунті Instagram, присвяченому життю і творчості співачки з'явилося нове фото з дочкою Христиною Орбакайте і молодим чоловіком.

"Чекаєте новий хіт?",- запитали шанувальників автори пабліку.

Відомо, що Пугачова вже давно не виступає з концертами. В останній раз фільм-концерт був випущений в 2019 році, під назвою "Алла Пугачова. Той самий концерт", в якому співачка показала свої найкращі останні роботи і розповіла про творчість.

Останнім часом, співачка присвячує своє життя вихованню двох дітей Лізи і Гаррі, відео з якими часто розміщують на своїх сторінках сама Алла Борисівна і її чоловік, комік Максим Галкін.

Шанувальники вельми неоднозначно ставляться до творчості і присутності в шоубезі знаменитої співачки. Вони прокоментували фото, на якому Алла Пугачова постала в новому образі з трохи зміненою зовнішністю:

"Мама, молодша за донечку скоро стане!", "Чекаємо, це завжди подарунок!!!! І свято душі, Аллочка наша!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Пугачиха сама на себе не схожа, може бути це не вона.", "Що вона з собою зробила зовсім інша людина. Господи, вже скоро як Гурченко буде", "Яке молодше вже очі не заплющуються?", "Так, я теж її не впізнала", "А Пугачова де???? Чуже обличчя, це не Пугачова", "Вибачте мені, але це жах А.Б. чиє обличчя не зрозуміло, дочка хіба не бачить, що мама на фото на себе не схожа", - відгукнулися фанати.

Нагадаємо, що 71-річна Пугачова розкрила правду про свій стан: "прокинутися б...».

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