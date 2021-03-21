Австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, знову захопив шанувальників

Як передає Politeka.net, нове фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



Після того, як Томас викликав справжній фурор на пісенному кункурсі, він не перестає дивувати своїх шанувальників.

На опублікованому кадрі артист постав у компанії свого друга Мартіна Зерза, з яким він вже неодноразово виступав на сцені одного з найбільш відомих майданчиків для молодих талантів в Австрії.

У 2006 році юний Том Нойвірт взяв участь кастинг-шоу для початківців поп-виконавців Starmania. Посів друге місце. Це і стало початком його кар'єри.

У коментарях під постом шанувальники Томаса були захоплені його появі в такій компанії.

"Ідеальний збіг! Супер розумний, супер веселий, чесний і такий розважальний ..... за вами можна спостерігати годинами!", "Люблю вас, хлопці", "ще раз було приємно", - писали під фото.

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