Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару анонсувала новий концерт

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася яскравими кадрами з нового концерту жіночого колективу, на яких актрису можна побачити в компанії її колег.

На першому знімку Сопонару відображена на сцені в компанії ще двох актрис – Катерини Нікітіної і Еліни Мбані. Забавно, але дівчата схопили Іру за ногу і тримають її, ледь не відриваючи від підлоги, хоча вона і не проти. На другому знімку Ірина позує одна, на сцену вона вийшла в спокусливому вбранні. На ній облягаюче чорне плаття цікавого фасону, декороване мереживом. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігурку зірки і пружне декольте.

На третьому знімку Ірина показала фрагмент номера, який вони з колегами показали на сцені "Жіночого кварталу". На цьому знімку, крім дівчат можна побачити також актора Валентина Міхієнко, який працює в жіночому колективі. У підписі Сопонару написала: "сьогодні новітній Жіночий Квартал! Не пропустіть! На 1+1!". Шанувальники в захваті від нової публікації Ірини, її засипають компліментами і обіцяють обов'язково подивитися новий концерт.

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