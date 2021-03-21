На найзагадковішому та яскравому проекті "Маска" розкрили нового учасника, який переховувався в костюмі Буряка

Як передає Politeka.net, момент викриття показали на офіційній сторінці шоу в "Instagram" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, під час 9 випуску "Маски", що вийшов на екрани 20 березня, на сцені виступили 8 учасників, що залишилися в шоу. Згідно з голосуванням в студії в номінацію потрапили Сом і Буряк. Глядачі вирішили, хто з них покине шоу, і це Буряк.

Зіркові детективи Андрій Данилко, Оля Полякова, Олег Винник і Настя Каменських встали за своїм столом від передчуття.

"Я аж нервую!", - вигукнув Данилко.

Під маскою переховувався 31-річний співак Дмитро Каднай.

"Нарешті ми розсекретили Буряка! Здивовані? Пишіть в коментарях ваші враження 👇", - йдеться в повідомленні.

Користувачі тут же кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, багато хто засмутився, що Каднаю не дали шансу заспівати ще.

"Я знала, що це Діма, тільки шкода що глядачі його не оцінили( він міг би ще здивувати)"

"Як люди взагалі голосують? Дивні дуже. Їм аби костюм красивіше й прикольніше. Розкрили мого улюбленого Мольфара, залишили Циклопа... Тепер вигнали Буряка з шаленим вокалом(("

"Так прикро за Буряка...😭"

"Сьогодні найкращий виступ! Шкода, що розкрили!"

"Те що це Каднай було давно ясно. Але навіщо розкривають реально добре співаючі маски?"

"Я не знала хто такий Каднай, але в цьому шоу буряк був моїм фаворитом.....а у фінальному виступі без маски я просто закохалася в Кадная......йду шукати його на ютюбі ❤️"

"Мольфар...Буряк...😢Дуже шкода що класних прибирають з Шоу😢"

"Як можна було відкрити його?! Скільки він ще крутих пісень міг заспівати 👏 🔥 немає слів (з самого початку знала, що це Каднай! Його голос, він супер кльовий!"

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