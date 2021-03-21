Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про участь у шоу "Ліпсінк батл"

Зірка зараз перебуває на відпочинку, однак і звідти не забуває про роботу, передає Politeka.net.

Відомо, що телеведуча стала учасницею шоу "Ліпсінк батл", в якому спародіювала популярну співачку Адель.

У кадрі зірка постала в довгій вечірній сукні, сяючій від світла софітів.

У своїх сторіс артистка розповіла, що тепер її можна називати Лесею Іванівною Монатюк.

"За срібну призерку "Ліпсінк батла", - вимовила Нікітюк, піднімаючи келих шампанського з друзями на відпочинку.

В іншому пості телеведуча позувала разом зі співачкою Дашею Астаф'євою. Обидві тримали на собі накладні груди. Леся зафарбувала непристойні місця.

"Соррі... тільки так)) або банять", - підписала кадри українська знаменитість.

Леся розповіла, що подробиці про її участь у шоу варто чекати пізніше.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк народилася

19 жовтня 1987 року в Хмельницькому. Майбутня зірка з'явилася на телеекранах у 2009 році, з'явившись разом з подругою на шоу "Розсміши коміка".

Пізніше Леся пройшла кастинг на передачу "Орел і решка".

Кілька сезонів вона подорожувала з творчим колективом команди й вела захоплюючі сюжети. А пізніше покинула проект і стала вести інші програми на українських телеканалах.

Зараз Леся бере участь у різних шоу, а її популярність тільки зростає.

Нагадаємо, що Решетник не стримався і видав все, що думає про "холостячку" Нікітюк: "знаючи Лесин характер...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Нікітюк повернулася з Туреччини з "засосами" на ногах: "чим вище любов, тим нижче поцілунки".

Також Politeka писала, що Нікітюк хвалилася сідницями в джинсах з діркою на пікантному місці: "Шикарнючі ноги".