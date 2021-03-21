Легендарна співачка Софія Ротару вражає зовнішністю у свої 73 роки

Зірка завоювала любов мільйонів людей, які створюють фан-сторінки в мережі, повідомляє Politeka.net.

Артистка ретельно стежить за зовнішністю, вона правильно харчується і доглядає за шкірою, саме тому вона так чудово виглядає на свій вік. Шанувальники згадують різні фото знаменитості в своїх групах в Instagram. Так, в одному з таких акаунтів з'явилося фото, на якому Ротару просто захоплювала зовнішністю.

Артистка позувала в сяючому вбранні. Волосся зірки було акуратно укладене, а макіяж відмінно підкреслив красиві очі зірки.

Софія Михайлівна піднесла руки до губ і подивилася вгору.

Красуня не могла не вразити яскравою зовнішністю і стильним образом.

За кілька годин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Гарного дня вам!", "Ефектно!", - написали шанувальники.

Зазначимо, Софія Ротару вважає, що своєю нев'янучою зовнішністю зобов'язана генам.

Артистка розповіла, що підтримує красу здоровим способом життя і позитивним ставленням до оточуючих.

Виконавиця тримає себе в тонусі, буваючи в сауні і роблячи масаж.

Все ж колишній директор артистки Ольга Коняхіна розповіла, що секрет молодості і краси артистки не тільки в цьому - за дев'ять років роботи з Ротару та стверджує, що співачка кілька разів робила пластику. Однак всі маніпуляції зірка проводить акуратно.

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