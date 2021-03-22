Актриса Анджеліна Джолі дуже любить і пишається кожним з шести своїх дітей

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 45-річної зірки опублікували цікаві кадри, на яких вона постала разом з донькою Захарою.

Так, на першому знімку Джолі даржала на руках темношкіру дівчинку, коли та була зовсім ще маленькою. Так само зворушливо актриса дивилася на вже дорослу дівчину на іншому фото.

Користувачі з жаром обговорили побачене. Примітно, що Джолі практично не змінилася за ці 16 років (саме стільки зараз Захарі).

"Красиві фото🌟 🌟❤❤"; "Оууу красива жінка і мама Анджеліна🥰"; "милі😍"; "хороша дитина😍"; "леді супермен завжди❤️"; "діти... вони ростуть занадто швидко. Перш ніж ви зрозумієте, що вони пішли вчитися (зітхання...), почекайте і відпустіть... ❤ ️ "; "Красива чудова турботлива жінка"; "Красуні!!!)))😍"; "Все ще молода і красива, моя дитяча любов"; "Анджеліна дуже пишається Z"; "дуже вражає🔥", - писали в коментарях.

До цього Джолі так відгукувалася про свою незвичайну доньку: "Моя дочка - одна з - народилася в Ефіопії і багато чому мене навчила. Вона - моя сім'я, але в той же час вона екстраординарна африканська жінка, у якої - дуже сильний зв'язок з її країною, з її континентом. І це мене дуже вражає і іноді навіть лякає!".

Нагадаємо, ми розповідали, як Джолі розпалила публіку, з'явившись в червоній сукні. Верх наряду щільно прилягав до її стрункого тіла, підкреслюючи чарівний силует і особливо бюст, що "стирчав".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі в панчохах сміливо розставила ноги заради пікантного фото:"гаряча небезпека".

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