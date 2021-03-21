Зірка "Квартал 95" Олена Кравець збентежила кумедним моментом з чоловіком і чотирирічним сином
Як передає Politeka.net, 44-річна гумористка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала чоловіка, екс-продюсера "Квартал 95" Сергія Кравця та сина Івана. Варто відмітити, Олена рідко виставляє сімейні кадри, наприклад, зовнішність двійнят (у Вані є сестричка Катя) приховувала з їх народження і тільки недавно зважилася показати.
Батько з хлопчиком в зимових куртках і теплих шапках стояли на судні, можливо, катері. Обидва посміхалися в камеру.
У підписі Олена поділилася кумедним діалогом, що стався між ними:
"- Пап, а що таке "стародавня каналізація"?
- Може "цивілізація", Вань?
- Зараз... я задумався...
😂😂😂😂
#моимужички"
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто помітив неймовірну схожість між Оленою і її синочком.
"Маленький схожий на маму😍"
"Клас🔥номер готовий😅 😍❤️"
"Син копія Олени 👍 і чоловік красень"
"Тато і маленька Оленка! Такі позитивчики!"
"😂Малий супер 👏 😍 "
"Ванюха! Мамина копія 🔥"
"Класна чоловіча половина в сім'ї!! Почуття гумору - велика сила !!!💯✌️👍🙏🔥"
"Ваш синок лапочка!!👍"
"Гуморить з дитинства 👏"
Раніше ми розповідали, Кравець викликала фурор несподіваним перевтіленням в американську співачку Тіну Тернер. В рамках шоу пародій "Ліпсінк батл" Олені довелося "потемнішати", одягнути міні-юбку й пишну перуку.
"Клас! Я подумала, що це фото Тернер справжньої🔥 👏❤️"; "Не схожа, поверніть Олену)"; "Ой, пардон, не впізнала, Оленка"; "справжня Ленуська набагато красивіше", - відреагувала публіка.
Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" зачарувала українців променистою посмішкою:"Богиня".
Як повідомляла Politeka, як виглядають двійнята Кравець з "Квартал 95", обличчя яких вона довго приховувала, Осадча вирішила показати:"свої забобони".
Також Politeka писала, що Кравець з "Квартал 95" ошелешила одкровенням про зміни у своєму житті:" грішила...".