Зірка "Квартал 95" Олена Кравець збентежила кумедним моментом з чоловіком і чотирирічним сином

Як передає Politeka.net, 44-річна гумористка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала чоловіка, екс-продюсера "Квартал 95" Сергія Кравця та сина Івана. Варто відмітити, Олена рідко виставляє сімейні кадри, наприклад, зовнішність двійнят (у Вані є сестричка Катя) приховувала з їх народження і тільки недавно зважилася показати.

Батько з хлопчиком в зимових куртках і теплих шапках стояли на судні, можливо, катері. Обидва посміхалися в камеру.

У підписі Олена поділилася кумедним діалогом, що стався між ними:

"- Пап, а що таке "стародавня каналізація"?

- Може "цивілізація", Вань?

- Зараз... я задумався...

😂😂😂😂

#моимужички"

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто помітив неймовірну схожість між Оленою і її синочком.

"Маленький схожий на маму😍"

"Клас🔥номер готовий😅 😍❤️"

"Син копія Олени 👍 і чоловік красень"

"Тато і маленька Оленка! Такі позитивчики!"

"😂Малий супер 👏 😍 "

"Ванюха! Мамина копія 🔥"

"Класна чоловіча половина в сім'ї!! Почуття гумору - велика сила !!!💯✌️👍🙏🔥"

"Ваш синок лапочка!!👍"

"Гуморить з дитинства 👏"

Раніше ми розповідали, Кравець викликала фурор несподіваним перевтіленням в американську співачку Тіну Тернер. В рамках шоу пародій "Ліпсінк батл" Олені довелося "потемнішати", одягнути міні-юбку й пишну перуку.

"Клас! Я подумала, що це фото Тернер справжньої🔥 👏❤️"; "Не схожа, поверніть Олену)"; "Ой, пардон, не впізнала, Оленка"; "справжня Ленуська набагато красивіше", - відреагувала публіка.

Нагадаємо, що Кравець з "Квартал 95" зачарувала українців променистою посмішкою:"Богиня".

Як повідомляла Politeka, як виглядають двійнята Кравець з "Квартал 95", обличчя яких вона довго приховувала, Осадча вирішила показати:"свої забобони".

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