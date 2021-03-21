Телеведуча Лілія Ребрик порадувала українців милим фото і заборонила впадати в депресію через карантин

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram популярна українська телеведуча Лілія Ребрик опублікувала милий кадр, на якому показала свого домашнього улюбленця – білосніжного кучерявого песика. На знімку вона притискає його до грудей, а той і не проти – лізе обніматися і дивиться в об'єктив.

Перед камерою Лілія з'явилася в своєму затишному світлому будинку, вона присіла на кухні за столом, на якому видно кілька букетів квітів. Перед камерою Весела красуня позує в чорних лосинах і топі, а зверху накинула білу подовжену сорочку. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж, вона кокетливо дивиться в камеру, притискаючи до себе песика.

У підписі до фотографії Ребрик торкнулася теми карантину і закликала українців не засмучуватися з цього приводу. "Ще одна коронавірусна весна, ще один суворий карантин, знову доведеться сидіти вдома в чотирьох стінах! Рік тому, коли все починалося, ми були впевнені, що навесні 2021-го все вже точно пройде, але ось прийшла "ця весна", а вже зрозуміло, що вся ця історія з нами надовго. Але не дозволяйте собі депресувати, тримайтеся щосили", - закликає Лілія українців.

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