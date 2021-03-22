Залицяльник інший, а витівки ті ж

Балерина Анастасія Волочкова, яка не втрачає надії вдало вийти заміж, збентежила свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка поділилася особистим щастям, виставивши в своєму мікроблозі в Instagram знімки, як святкує день народження загадкового "коханого".

Волочкова з нагоди приємної події запросила до себе додому гостей. Зірка вбралася в міні-сукню небесного відтінку, що ідеально підкреслила її пишний бюст.

На одному з фото довгонога балерина стояла поруч з високим чоловіком спиною до спини, вони ніжно трималися за руки.

"Відзначаємо день народження коханого в колі друзів у нас вдома 🌺🔥", - підписала кадр зірка.

На жаль, розгледіти обличчя залицяльника не вийде. У Анастасії є така особливість - приховувати своїх коханих, але при цьому вона любить інтригувати публіку, показуючи їх частково, як би на доказ їх існування.

На іншому знімку веселощі вже, мабуть, перейшли в найактивнішу фазу. Безцеремонна Волочкова застрибнула на нареченого, обвивши його ногою - те, що плаття задердося, її зовсім не турбувало в той момент. Приголомшені гості спостерігали за парою.

"З днем народження, коханий!!!🙏 🌺 ❤ ️ 😊 Це щастя - бути з тобою!🙏 🔥 🌺 ❤", - так підписала фото Анастасія.

Дівчина виставила ще один цікавий кадр. Балерина витягнула нескінченні ніжки, сидячи на дивані перед телевізором в інтимній напівтемряві.

"Коли коханий поруч...", - йдеться в підписі.

Варто відзначити, публіка вже заплуталася в наречених Анастасії. Ще рік тому балерина збиралася заміж нібито за бізнесмена. Вона постійно хвалилася розкішними букетами з особливою "міткою", які отримувала від нього - одна квітка серед однакових інших завжди була іншого кольору. Весілля так і не відбулося, а у Волочкової, вочевидь, новий коханий. Тепер вона виставляє фото з зовсім іншими букетами, без тієї особливості.

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