Публіка сприйняла в багнети несподіване рішення Тіни Кароль, як тренера на "Голосі країни"

Під час нового випуску шоу, що вийшов на екрани 21 березня, відбулися "вокальні бої" між учасниками. Особливо глядачів зачепив батл між співаком Микитою Ломакіним і дитячим композитором з Казахстану Сауле Жумабековой. Обидва з команди Тіни Кароль.

Учасники виконали світовий хіт The Weeknd" Earned It": розгорнулася видовищна Боротьба, за підсумком якої Кароль вибрала Ломакіна.

Як передає Politeka.net, в Мережі з ентузіазмом обговорюють рішення Тіни. Багато хто вважає, що вона зробила помилку, віддавши перевагу вже відбувся артисту і "поховавши" розкішний голос дівчини з Казахстану.

"Сауле заслуговувала більше цей шанс" - " і голос у неї сильніше. Микиту Тіна скрізь тягне, а їй цей шанс потрібен був більше 😢 😢 "; "...Шкода... дивимося і засмучуємося, учасниця з Казахстану реально крута☺"; "З самого початку було зрозуміло, що Сауле даремно вибрала Тіну. Урок іншим майбутнім дівчатам конкурсанткам голосу"; "Сауле крута! Просто шок, як можна було її не вибрати?! Невже ніхто з тренерів не розчув її офігенний голос! Дуже шкода що дівчинка з таким божественним голосом покинула проект😢 не справедливо"; "Я дуже поважаю Тіну, але вона зробила помилку, не вибравши Саулі. Дуже шкода, вона єдина, хто зачепила мене на сліпих прослуховуваннях", - коментують користувачі.

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