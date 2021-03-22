Майже всю зиму Юрій Нікітін із сім'єю провели на Балі, як з'ясувалося, не тільки через відпочинок

Продюсер багатьох українських зірок, зокрема, KAZKA та Андрія Данилка, Нікітін вирішив провести зимову відпустку з рідними в екзотичній країні. Але насолодитися відпочинком їм не вдалося - рай у віддаленому куточку планети перетворився на кошмар.

Нікітін вперше розповів про те, що трапилося в ефірі "Світського життя" з Катериною Осадчою, передає Politeka.net. Ведуча поцікавилася, чому вони з дружиною та доньками так довго перебували за кордоном - складалося враження, що емігрували.

Виявляється, дружина Нікітіна, співачка Оля Горбачова, та діти підхопили небезпечну недугу.

"Ми дійсно були на Балі довго, тому що сім'я моя захворіла, дуже серйозно. Виглядало все романтично і класно, спочатку, але потім, коли ми повинні були відлітати, захворіли діти, захворіла дружина, все перетворилося на жах, який тривав дуже довго. І ми просто не могли полетіти звідти", — поділився Нікітін.

Осадча припустила, що його сім'я захворіла коронавірусом, проте той приголомшив відповіддю: "Гірше. Це специфічна хвороба. Не буду зараз коментувати... Госпіталі та все інше, дуже серйозна історія", - уточнив Нікітін.

Зараз з його близькими вже все добре.

Раніше ми розповідали, Горбачова активно ділилася кадрами з казкового Балі (адже захворіли вони з доньками, вважай, вже в самому кінці відпустки). Співачка позувала у відвертих бікіні на тлі розкішних пейзажів. Наприклад, вона розпалила публіку кадром зі сніданком на воді. На ній був темно-фіолетовий купальник "хвилястої" форми.

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