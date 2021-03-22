Відома модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала себе, розповівши про ідеальний животик

Як пише Politeka.net, Таня здобула популярність після того, як перемогла в головному українському модельному шоу. На Брик встигли підписатися сотні тисяч українців в Instagram, де зірка регулярно показує результати фотосесій, а також ділитися секретами ідеального тіла.

Цей раз не був винятком, адже Таня в топіку і штанях вирішила показати вправи для преса. Дівчина опублікувала кілька роликів, на яких можна побачити все докладно.

"Тренування для преса)

Виставила одне повне відео з інструкцією як я роблю і по шматочках щоб ви запам'ятали вправи. Робимо без зупинки 4 вправи в 4 підходи:

- прямі скручування 15 разів

- скручування стороною 10 разів на кожну сторону

- скручування з колінами 10 разів

- куточок (10 сек) (відео довелося прискорити щоб влізло)

Всі вправи виконуємо поспіль без зупинки, але між підходами робимо 40-60 сек перерву

Це мій улюблений вид тренувань. М'язи просто горять і я кайфую.

Хто так само як і я любить виконувати пекучі тренування на прес став + в коментарях))

І пам'ятай: потрібно не тільки зберігати, а й робити! Лублу", - написала зірка.

Фанати поставили 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти кожен день ходиш в зал?". "ці вправи безпечні для талії?", "А скільки всього підходів?) ", "По скільки секунд кожну вправу виконувати?) ", "Класне тренування! Спасибі)", " Знаю що це тренування на м'язи супер. Вона того варта", "те, що треба!".

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