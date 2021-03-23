Співачці Насті Каменських дісталося за пікантний кадр - публіка обурилася

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже фото в себе в Instagram, на якому постала в образі зі свого нового кліпу "Дівчата рулять".

Так, зухвала Каменських, ніби королева гангстерів, в яскравому вбранні і з незвичайною зачіскою, забралася на капот автомобіля. Компанію їй склали такі ж лихі подружки.

Настя була в прозорій кофтині й чорних клейончастих штанях, а також сріблястих кросівках. Зірка "загрозливо" подивилася в камеру, склавши пальці, як пістолет.

"Альо! Не чіпай руками мій glitter! (з англ. - блискітки, блиск, ред.)", - підписала знімок Каменських.

Варто відзначити, перевтілення Насті з ніжної панянки в брутальну дівчину не всі сприйняли із захопленням. Публіка не соромилася в коментарях, обговорюючи побачене. Дісталося навіть її чоловікові, продюсеру Потапу:

"Стрімко котимося вниз 👏 😢 "

"Класна пісня👏, це наш гімн, дівчатка😂"

"а якщо язичком??😉 😉 😉 😉 тоді можна?"

"Помилка з буквою... Переплутала букву... Не там стоять... gitler ж, Гітлер)"

"Фігня якась"

"Так, багато в силу своєї приглухуватості й тупості чують інше слово, ну я думаю в цьому і вся фішечка 😉 🤪 😁"

"І як цензура пропускає таку нісенітницю??? То у неї HUEVO, тепер знайшла Glitter. Це розумово відсталий Потап таке пише 🤦‍♂️"

Раніше ми розповідали, що Каменських показала, як проводить вихідні без чоловіка. Настя в довгій рожевій футболці й на підборах постала на кухні, тримаючи шланг від пилососа. Два кумедних хвостика у неї на голові, а також яскравий макіяж доповнили злегка ляльковий лук.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".

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