Відома модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна 2018", показала себе на нічній прогулянці

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала набирати популярність після перемоги на головному конкурсі модниць України. Красуня вже встигла зібрати майже 100 тисяч шанувальників, які активно стежать за дівчиною в Instagram. Дівчина постійно радує фанатів звітами фотосесій, які бувають досить пікантними і провокаційними.

Так сталося і цього разу, коли Леоніла вирішила показати фото з нічної прогулянки. Дівчина одягла червону сукню з досить сміливим декольте, адже можна відразу помітити, що Гузь білизни не одягала. Модель позувала на тлі атракціонів, захоплюючи ідеальною фігурою.

Фанати відразу ж почали ставити тисячі лайків і писати компліменти красуні:

"Як засмага тобі до лиця", "Дама в червоному", " надзвичайна краса!", "Ти прекрасна", "Якщо мені потрібно думати про красу, я більше не думаю, я це бачу", " як красиво!".

Ми писали, що відома модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", вміє привернути увагу до себе завдяки сміливим образам.

"Що горіли очі і співала душа. Виберіть приємний вид активного відпочинку і поважайте своє тіло. бЇжте корисну їжу, але не обмежуйте себе в улюблених стравах", - порадила красуня.

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