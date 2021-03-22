Секрет молодості Софії Ротару вже багато років не дає спокою її шанувальникам.

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і українська артистка Софія Ротару завжди була знатною красунею, шанувальники полюбили її не тільки за прекрасний спів, але і за відмінні манери і приголомшливий зовнішній вигляд. Однак, природний процес старіння залишив свій відбиток-тепер 73-річній зірці доводиться ретельно стежити за зовнішністю, і у неї це здорово виходить. Навіть в такому почесному віці Софія Михайлівна виглядає просто приголомшливою.

На одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій Ротару, опублікували милі чорно-білі знімки, на яких співачку можна побачити ще зовсім юною – до пластичних операцій і великої популярності. Шанувальники в захваті цих архівних кадрів, артистку завалюють компліментами в коментарях. "Мила, відкрита світу!", "Гарненька, дуже відкрита", "Які ясні очі у дівчат 60-х років!", "Гарненька, дівчинка, дівчина", "Душу і красу у неї ніхто не відніме", - захоплюються фанати.

Однак тепер від цієї милої дівчини майже нічого не залишилося. І хоча зірці вдається зберігати молодість, все ж без хірургічного втручання не обійшлося. Принаймні, так стверджують фахівці в цій галузі. Пластичний хірург Микола Григоряк стверджує, що Софія Ротару знайшла собі відмінного хірурга, так що її пластики не помітні більшості людей, а це говорить про золоті руки її лікаря.

"Ротару так чудово виглядає, завдяки сукупності факторів: хорошій генетиці, рукам хорошого хірурга і своєчасності всіх процедур. Також вона не переборщує з ін'єкціями та операціями, що допомагає виглядати природно", - зазначає лікар. За словами Григоряка, швидше за все, співачка робила блефаропластику, а також вчасно зайнялася підтяжкою обличчя, поки воно не почало стрімко старіти і втрачати форму.

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