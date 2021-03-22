Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав кумедне фото і звернувся до українців, закликаючи носити маски

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, тренер "Ліги сміху" і чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими і кумедними публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу Вова опублікував незвичайний пост, яким закликає українців дотримуватися правил карантину.

Дантес виклав у своєму мікроблозі яскраве фото, на якому позує в незвичайній локації. Перед камерою він з'явився в оригінальному образі - артист розкинувся на розмальованому дивані і не дивиться в об'єктив. Перед камерою він з'явився стильному вбранні - світлих брюках з чорним візерунком і квітчастій сорочці.

У підписі до кадру Володимир запропонував шанувальникам задати моду на носіння масок, бо через велику кількість хворих коронавірусом почався новий жорсткий локдаун. "Ну що? Почилим? Локдаун - нова мода? Може введемо моду на носіння масок на вулиці, на зйомках, на роботі, в торгових центрах... і найголовніше - на носі! А то минулого року, всі такі котики, носили рукавички, санітайзерами користувалися. А ща трішечки булочки розслабили і давай хворіти. В очікуванні вакцини можна і самозахистом зайнятися. Вірю в нас усіх. Здоров'я!",- написав Дантес.

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