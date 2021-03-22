Відома українська співачка SLAVIA, дружина виконавця DZIDZIO, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ярослава Хома, так звуть дружину DZIDZIO, нещодавно вирушила відпустку в Домініканську Республіку. Дівчина відразу почала активно хвалитися своїм відпочинком, радуючи фанатів досить пікантними знімками.

Цей раз не став винятком, Ярослава викинула в сторіс Instagram фото в жовтому купальнику, позуючи біля Пальми на пляжі. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним, а сховала очі від яскравих променів сонця за окулярами. Але привернуло увагу інше, адже співачка в руці тримала сигарету, затягуючись.

"Ти куриш", - поставила запитання Ярослава під фотографією і запропонувала два варіанти відповіді.

Фанати не змогли прокоментувати кадр або поставити лайки, адже в сторіс немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "обпалює, це ж шкідливо".

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На фото Ярослава, так звуть дівчину, позувала в жовтому купальнику. Красуня посміхалася, стоячи на яхті і демонструючи розкішну фігуру. Волосся співачка залишила розпущеним, а ніжку одну виставила трохи вперед, вражаючи її ідеальністю.

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