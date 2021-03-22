Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, зірки "Танців з зірками", Лілія показала кадри тренування

Як пише Politeka.net, Лілія яма намагається не відставати від популярного чоловіка і активно веде соціальні мережі. Дівчина обожнює спорт, тому часто публікує кадри, де вдосконалює свою фігуру.

Не став винятком і цей раз, адже чарівна красуня опублікувала в сторіс Instagram відео нового тренування. Лілія з розсунутими ногами сиділа на тренажері, хитаючи руки. Дівчина одягла для тренування частково прозорий спортивний костюм з корсетом.

"У вправі головне - концентрація на процесі", - написала Лілія.

На другому фото дівчина демонструвала фігуру і підтягнуту руку. Красуня знімала себе без обличчя, зате можна побачити частково декольте.

"БІГ (кардіо) - 7 км", - додала Лілія.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Немає межі досконалості, мотивація вражає".

Ми писали, що дружина знаменитого українського хореографа і судді шоу" Танці з зірками " Влада Ями, Лілія, підкорила красою.

Цього разу Лілія опублікувала фото, на якому позує в довгій чорній майці з великим декольте. Легка тканина обтягнула бюст і підкреслила талію - чоловік просто везунчик.

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