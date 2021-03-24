Артист Андрій Данилко нарешті перестав себе стримувати

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували кумедний фрагмент одного з ефірів, в якому 47-річний співак дав волю почуттям прям на публіці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Данилко вийшов на сцену й почав безцеремонно приставати до учасника в костюмі Циклопа, тискаючи його за пухнасті "частини тіла".

Його колеги, зіркові детективи, та ведучий Володимир Остапчук були в шоці, та й публіка, напевно, теж.

"Андрію, тепер ви повинні з нею одружитися!", - заявив Остапчук.

"Андрію Михайловичу, я вас вже люблю...", - млосно промовив Циклоп, що розтанув від обіймів.

А ось Настя Каменських і Оля Полякова, по всьому, приревнували романтичного Данилка до наймилішого на проекті учасника.

"Сидів весь час стримував себе і, дивись, зірвався!", - вигукнула Настя.

"Андрій, вона завагітніла тільки що!", - заявила здивована Оля.

"Вам і так не так, і так не так!", - розвів руками Данилко, кинувшись тоді обіймати Остапчука в жіночому вбранні.

"Зупиніть Андрія! Андрій, йдемо додому, швидко додому!", - Каменських встала з-за столу й попрямувала забирати зі сцени Данилка, який розгулявся.

"Андрій Михайлович нарешті перестав стримувати себе! Зізнавайтеся, ви теж хотіли б обійнятися з ним? Дивіться новий випуск гіпершоу МАСКА вже цієї суботи, 27 березня о 21:00 на @kanalukraina!", - йдеться в підписі до кадрів.

Публіка з ентузізамом обговорила в коментарях поведінку народного улюбленця:

"Як ми з цього епізоду поржали, починаючи з того, як він виходив на сцену😂 Данилко найкращий!"- "згодна!!! Без Андрія Михайловича це не шоу!!! До речі, він все правильно робив, давно пора з Циклопа зняти маску!"

"А я хочу швидше дізнатися хто під маскою Циклопа, а то немає спокою))"

"Чому так смішно?! 😂"

"Андрій і Циклоп найбільш няшні"

"Андрій Михайлович так прикольно обійняв циклопчика, мало не роздягнув😂"

"Ну, нарешті Андрій увійшов в кураж!!! А то якось серйозно він підійшов до цієї передачі))"

Нагадаємо, сумний Данилко не стримав емоцій перед приставучої Осадчої: "Катя, я соромлюся. Давай не будем..."

Також Politeka писала, що у Андрія Данилка величезні проблеми зі здоров'ям, потрібна операція:"далі буде тільки гірше".