"Холостяк 9" Микита Добринін, який знайшов свою половинку, збентежив несподіваними кадрами
Як передає Politeka.net, 33-річний ведучий опублікував в "сторіз" у себе в Instagram відео, в якому показав їх з Дашею Квітковою ще ненародженого сина (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Добринін, безо всякої задньої думки, поділився кадрами з чергового УЗД. "Наш пацан", - зворушливо підписав він кадри.
"Глянули, як там малюк. Він спить зараз, але відчуває себе відмінно", - додав Микита.
Їм з дружиною довелося кілька днів провести в лікарні. Так як у Даші сильно боліла спина, то пара вирішила зайвий раз перевіритися.
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Спочатку Даша думала, що відчуває біль через зростання дитини, але причиною виявилася ниркова колька. Вона є у всіх вагітних, втім, протікає у кожної по-різному. Дівчину обстежили, а також заборонили вживати деякі продукти.
"У пологовому будинку ми пройшли всі перевірки, малюк себе почуває прям супер-пушка. Спасибі за вашу підтримку, за ваші побажання, і нас нарешті відпускають додому", - повідомив радісний Добринін.
Незважаючи на те, що в "сторіз" немає можливості коментувати, публіці вдалося все ж обговорити побачене - на сторінці " Зіркового шляху" в Instagram, де поділилися тими ж кадрами. Деякі користувачі хоч і пораділи за Микиту з Дашею, але відзначили, що їм не завадило б бути обережніше.
"Це мейнстрім вже дитинку по УЗД всім показувати?"; "Ну це вже занадто не боїтеся пристріту? Злих людей багато, щастя вам і здоров'я❤️", - коментували люди.
Нагадаємо, що вагітна дружина " Холостяка "Микити Добриніна в білизні збентежила новою фігурою:"пишіть ви, а соромно мені".
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