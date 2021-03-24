Актриса Анна Саліванчук знайшла спосіб, як себе розважити під час карантину

Як передає Politeka.net, 35-річна дружина телепродюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в пікантному образі й не менш пікантній позі.

Так, розкута Анна покрасувалася в напівпрозорій "повітряній" сукні. Дівчина вирішила остаточно "добити" публіку, максимально задерши ніжки. Її апетитні принади можуть закрутити голову кому завгодно. При цьому вона засвітила незвичайну родимку на стегні.

Анна грайливо заусміхалася та поклала голову на коліно.

У підписі зірка зізналася, що нудиться вдома і дико сумує за подорожами. Однак, в даний час доводиться задовольнятися хіба що тревел-фільмами.

"Після нашого відпочинку я зрозуміла, наскільки скучила за подорожами. Це як свіже повітря і нові думки! Але на жаль, карантину немає меж досі... тому пропоную надихатися фільмами про подорожі. Ось моя улюблена добірка (Зберігайте щоб не втратити). "Неймовірне життя Уолтера Мітті", "Зустрічі на краю світу", "Їж, Молися, Люби", "Римські канікули", "В диких умовах", - поділилася Саліванчук.

Раніше ми розповідали, Анна полонила образом в шовковому халатику. Дружина продюсера з ідеальною укладкою та бронзовим макіяжем кокетливо сперлася руками об стіл, ненавмисно стиснувши апетитні "півкулі", що визирнули з декольте.

"Бідний цінує гроші, багатий - час. Згодні зі мною?", - запитала в публіки спокуслива Саліванчук.

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