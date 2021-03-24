Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару змусила чоловічі серця битися частіше
Як передає Politeka.net, 34-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалому образі. У дівчини багата аудиторія в соцмережі - понад 380 тисяч фоловерів, яких вона раз у раз радує відвертими знімками.
Так, в черговий раз Ірина роздяглася заради соковитого кадру. Дівчина позувала в оригінальній нижній білизні з вогняним забарвленням і прозорими вставками, без краплі збентеження захопивши пружним бюстом, плоским животиком і стрункими стегнами.
Актриса розпустила світлі локони, уклавши їх на плечі, та нанесла яскравий смокі-макіяж.
"Запалювати, а не спалювати 🔥", - підписала фото зірка.
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Правда публіка все одно "згоріла", ділячись враженнями від побаченого в коментарях:
"Запальничка🔥"
"Дочекалися!🤩"
"Обпалила🔥"
"Ви дуже дуже чарівна)"
"Ого🔥"
"Очей не відірвати... Богиня"
"Білизна просто 💣"
"Не вийшло - так запалився, що згорів!🤗💓💥🔥"
"Іноді можна дозволити собі й спалити🔥. Дотла. Що б зародилося нове ❤️"
"Локдаун дав позитивний ефект.❤️"
"Огидне тіло і відсутність грудей. Навіщо таке виставляти?" - "огидна думка і відсутність толерантності (зате присутність заздрості гостро відчувається) навіщо таке писати ?😂"
Раніше ми розповідали, як Сопонару довела до мурашок, позуючи в чорному мереживному боді з відкритою спиною. Фото вразило навіть її колегу по "Квартал 95" Євгена Кошового, який поставив"лайк".
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