Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару змусила чоловічі серця битися частіше

Як передає Politeka.net, 34-річна актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в зухвалому образі. У дівчини багата аудиторія в соцмережі - понад 380 тисяч фоловерів, яких вона раз у раз радує відвертими знімками.

Так, в черговий раз Ірина роздяглася заради соковитого кадру. Дівчина позувала в оригінальній нижній білизні з вогняним забарвленням і прозорими вставками, без краплі збентеження захопивши пружним бюстом, плоским животиком і стрункими стегнами.

Актриса розпустила світлі локони, уклавши їх на плечі, та нанесла яскравий смокі-макіяж.

"Запалювати, а не спалювати 🔥", - підписала фото зірка.

Правда публіка все одно "згоріла", ділячись враженнями від побаченого в коментарях:

"Запальничка🔥"

"Дочекалися!🤩"

"Обпалила🔥"

"Ви дуже дуже чарівна)"

"Ого🔥"

"Очей не відірвати... Богиня"

"Білизна просто 💣"

"Не вийшло - так запалився, що згорів!🤗💓💥🔥"

"Іноді можна дозволити собі й спалити🔥. Дотла. Що б зародилося нове ❤️"

"Локдаун дав позитивний ефект.❤️"

"Огидне тіло і відсутність грудей. Навіщо таке виставляти?" - "огидна думка і відсутність толерантності (зате присутність заздрості гостро відчувається) навіщо таке писати ?😂"

Раніше ми розповідали, як Сопонару довела до мурашок, позуючи в чорному мереживному боді з відкритою спиною. Фото вразило навіть її колегу по "Квартал 95" Євгена Кошового, який поставив"лайк".

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