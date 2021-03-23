Відома співачка і актриса, прекрасна блондинка Аліна Гросу вирішила кардинально змінити свій стиль, перетворившись в пекучу брюнетку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка Гросу показала новий стиль, примірявши образ пекучої брюнетки В і чорний шкіряний одяг. Аліна зізналася, що хоче додати родзинки в свій стиль, в цей раз перетворившись на "француженку".

"Захотілося додати трохи Франції в стиль. ️ ️ Как як вам такий образ?🙃 ",- запитала Аліна, розмістивши цілу добірку фото з різними емоціями.

Для свого французького образу Аліна одягла чорну шкіряну спідницю, чорний з рюшиками топ і прозору сорочку теж чорного кольору з широким коміром і "ліхтариками", яка надала родзинки образу. Свої шикарні білосніжні локони Аліна сховала під перуку, перетворившись на брюнетку з каре.

Шанувальники вельми критично поставилися до змін зовнішності Аліни, багатьом чорний колір волосся не сподобався, від "бджілки" не залишилося і сліду, але були і такі, хто сприйняв зміни в іміджі позитивно:

"Ні. Чорний не ваш колір", " чорний не йде. А в цілому красуня🔥", " Алінаааа! Це гармата! Я так чекала цих фотографій, вам до речі дуже навіть йде ♪ але я чекаю ще й інші образи, вони теж бомба ♪", " Дуже на Ольгу Куриленко тут схожа😍 ", "Без образ, але... Перука псує все. Тобі краще без нього 🙄", " красуня, всі гарні, 4, 8, найбільше сподобалися❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏", "як на мене так дуже йде вам цей стиль і колір🔥 🔥 🔥", - написали в коментарях шанувальники дівчини.

Нагадаємо, що Гросу різко змінила імідж, покривлявшись перед камерою з новою зовнішністю: "будемо худнути".

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