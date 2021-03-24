Нехиле загострення пристрастей вирує в студії "Голосу країни". Олег Винник доклав до цього руку

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці пісенного проекту в Instagram опублікували цікавий фрагмент з одного з випусків. Інтимна сцена між 47-річним Олегом Винником і 36-річною Тіною Кароль потрапила на камеру (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).

Так, співачка, на свою голову, поцікавилася у колеги походженням фрази "молода вовчиця" - а саме так називають фанаток Винника.

"Звідки прийшло взагалі це слово "вовчиця"? "Молода дівчина" могла б бути,"молода красуня" там...", - запитала Тіна.

Винник кинув все й підійшов до неї впритул, ніжно взяв за руку та обійняв за плечі, притиснувши до себе.

"Ну, ось так", - сказав він.

Користувачі збожеволіли від побаченого. А ще більше, на їхню думку, повинен переживати Дан Балан, колишній тренер "Голосу", який, за чутками, нерівно дихає до Кароль.

"Але Тіна руку відібрала 😍"

"Олежка, у вас проблеми реально" ©Дан Балан😹"

"Все, Олегу Пипець від Балана😂"

"А що, тут щось сталося в моїй відсутності??? © Дан Балан ️ ️ "

"Той момент, коли бісить Олег Винник 😁 👍 "

"Дан прибери його будь ласка❤️"

"Олег, у вас будуть проблеми, зараз Дан прийде по вашу голову"

"Олег справжній ловелас, але який шарман, зачаровує жінок! Тіна зацінила ... красиво фліртують, а як прийде наступної програми Балан-це буде гаряче і весело☺"

"Той момент коли Дан точить зуби і може напасти на противника прямо зараз)"

Нагадавши, "Вовчиця" чоловіка Сумської Борисюка вилізла Олегу Виннику боком: "невже і ти продався?".

Як повідомляла Politeka, Серцеїд Олег Винник на " Голосі країни "підкорив" вовчиць "виглядом у розкритій куртці:" на вищому рівні...".