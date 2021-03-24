Нехиле загострення пристрастей вирує в студії "Голосу країни". Олег Винник доклав до цього руку
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці пісенного проекту в Instagram опублікували цікавий фрагмент з одного з випусків. Інтимна сцена між 47-річним Олегом Винником і 36-річною Тіною Кароль потрапила на камеру (щоб подивитися ролик, проскольте вниз).
Так, співачка, на свою голову, поцікавилася у колеги походженням фрази "молода вовчиця" - а саме так називають фанаток Винника.
"Звідки прийшло взагалі це слово "вовчиця"? "Молода дівчина" могла б бути,"молода красуня" там...", - запитала Тіна.
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Винник кинув все й підійшов до неї впритул, ніжно взяв за руку та обійняв за плечі, притиснувши до себе.
"Ну, ось так", - сказав він.
Користувачі збожеволіли від побаченого. А ще більше, на їхню думку, повинен переживати Дан Балан, колишній тренер "Голосу", який, за чутками, нерівно дихає до Кароль.
"Але Тіна руку відібрала 😍"
"Олежка, у вас проблеми реально" ©Дан Балан😹"
"Все, Олегу Пипець від Балана😂"
"А що, тут щось сталося в моїй відсутності??? © Дан Балан ️ ️ "
"Той момент, коли бісить Олег Винник 😁 👍 "
"Дан прибери його будь ласка❤️"
"Олег, у вас будуть проблеми, зараз Дан прийде по вашу голову"
"Олег справжній ловелас, але який шарман, зачаровує жінок! Тіна зацінила ... красиво фліртують, а як прийде наступної програми Балан-це буде гаряче і весело☺"
"Той момент коли Дан точить зуби і може напасти на противника прямо зараз)"
Нагадавши, "Вовчиця" чоловіка Сумської Борисюка вилізла Олегу Виннику боком: "невже і ти продався?".
Як повідомляла Politeka, Серцеїд Олег Винник на " Голосі країни "підкорив" вовчиць "виглядом у розкритій куртці:" на вищому рівні...".