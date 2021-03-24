Відома співачка і модель Дженніфер Лопес багато працює над собою, заради вдалої участі у фотосесіях

Відома актриса, співачка і з недавніх пір власниця оригінального косметичного бренду Дженніфер Лопес не стоїть на місці. Зірка наполегливо працює, щоб привертати все більше уваги до себе і уникає скандалів, як у випадку з її розставанням з Алексом Родрігесом недавно – Лопес має намір уникати коментарів.

Зараз вона зосереджена просуванням бренду, а заодно готується до зйомок серіалу від телевізійного майданчика Нетфлікс, з якою буде співпрацювати надалі. Тому зірка нерідко бере участь в рекламних фотосесіях. Як можна побачити, шанувальники активно діляться фото, які захоплюють їх найбільше.

Одним з таких кадрів став знімок, на якому Лопес позувала в звабливому образі від одного з провідних будинків мод. 51-річна знаменитість показала розкішну фігуру в небесно-блакитному боді з рукавичками від італійського бренду. Незважаючи на те, що обтягуючий наряд був закритим, він ефектно підкреслив апетитні форми знаменитості. Автором фотографій став американський фотограф Міхей Картер.

Ще на одному фото Дженніфер здалася в прозорому вбранні з вирізами у вигляді кіл. Красуня сиділа, розставивши ніжки, а волосся зібрала в хвіст. Лопес відчинила наряд, демонструючи під ним Міні-топ, з якого прямо випирав бюст.

"Милий вигляд, ідеально?", "Якщо ви читаєте це, я хочу побажати вам і вашій родині щасливої неділі", "ти приваблива", "коли ти така, це пожежа"," небезпечна близькість"," Ух ти, приголомшливо красивий вид"," перший коментар убитий", " Прекрасно красиво!", "Розкішний".

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