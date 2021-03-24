Народна артистка Софія Ротару сколихнула публіку несподіваними фото
Як передає Politeka.net, 73-річна співачка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram кілька свіжих знімків, на яких показала єдиного онука Анатолія.
Хлопцеві виповнилося 27 років, з чим бабуся його й привітала. При цьому проговорилася, як ласкаво його називає.
"День народження мого улюбленого онука - Анатолія! Толюца, бажаю тобі міцного здоров'я, щастя та везіння!🙏 Люблю❤️", - Ротару з теплом підписала кадри.
Примітно, що його назвали на честь діда - покійного чоловіка Софії Михайлівни - Анатолія Євдокименка. Хлопець не тільки "забрав" ім'я старшого родича, але й його благородну зовнішність. Про це пишуть шанувальники артистки в коментарях:
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"З Днем народження Анатолія🎁 мені здається, що він дуже схожий на вашого чоловіка (його дідуся)" - "так, так. Він в сім'ю Євдокименко" - "і я теж так думаю, копія!!!"
"Софія Михайлівна, у Вас красиві продовжувачі роду 🙌з Днем народження, Анатолія!!!🙏"
"З Днем народження чудового Анатолія! Здоров'я, щастя і удачі у всіх справах! Красень хлопець!😘👍🙏👏"
"Дуже гарний ваш онук. Ваша гордість. 👍"
"Такий цікавий!!!)))"
"Дуже благородна зовнішність у Вашого онука Анатолія"
Зазначимо, Анатолій-молодший позиціонує себе як фотограф, діджей і музикант. Пише музику під псевдонімом SHMN, навіть створив перший трек для своєї молодшої сестри Соні.
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