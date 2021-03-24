Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захопила формами в ніжному шовку
Артистка вже багато років користується популярністю, передає Politeka.net. Раз у раз в мережі з'являються фан-групи, в яких шанувальники згадують палкі образи чудової артистки.
Так, в одному з акаунтів шанувальники згадали обпалюючий образ Джолі в шовковій сукні.
Актриса позувала в наряді срібного кольору з великим декольте. Під сукнею не було білизни, що можна було побачити по пікантним деталям.
Глибокий виріз, здавалося, був занадто сміливим, крім того, нібито шовк ось-ось зісковзне з плечей чарівної Енджі.
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Красива зачіска, макіяж з акцентом на очі і сережки у вухах - зробили образ таким елегантним і ніжним без додаткових прикрас.
"#Анджеліна Джолі на заході у 2015 році!",- написали автори поста.
Зазначимо, знімки були зроблені на червоній доріжці Critics Choice Movie Awards. Сукня була марки Versace. Тоді образ артистки викликав справжній фурор.
До слова, фото, розміщені в зазначеній Instagram-групі зібрали сотні лайків і трохи коментарів.
"Я люблю тебе, подумки обіймаю, і я б ніколи не відпустив тебе, така ти красива 🔥», «як би хотілося таку дружину, як Анджеліна Джолі", " природна краса ❤️❤️❤️❤️», «з кожним днем все красивіше і чарівніше, така незабутня ❤️", "Доброго ранку, красуня, я роблю свій день, просто бачачи тебе", - написали користувачі мережі.
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