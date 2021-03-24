Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі захопила формами в ніжному шовку

Артистка вже багато років користується популярністю, передає Politeka.net. Раз у раз в мережі з'являються фан-групи, в яких шанувальники згадують палкі образи чудової артистки.

Так, в одному з акаунтів шанувальники згадали обпалюючий образ Джолі в шовковій сукні.

Актриса позувала в наряді срібного кольору з великим декольте. Під сукнею не було білизни, що можна було побачити по пікантним деталям.

Глибокий виріз, здавалося, був занадто сміливим, крім того, нібито шовк ось-ось зісковзне з плечей чарівної Енджі.

Красива зачіска, макіяж з акцентом на очі і сережки у вухах - зробили образ таким елегантним і ніжним без додаткових прикрас.

"#Анджеліна Джолі на заході у 2015 році!",- написали автори поста.

Зазначимо, знімки були зроблені на червоній доріжці Critics Choice Movie Awards. Сукня була марки Versace. Тоді образ артистки викликав справжній фурор.

До слова, фото, розміщені в зазначеній Instagram-групі зібрали сотні лайків і трохи коментарів.

"Я люблю тебе, подумки обіймаю, і я б ніколи не відпустив тебе, така ти красива 🔥», «як би хотілося таку дружину, як Анджеліна Джолі", " природна краса ❤️❤️❤️❤️», «з кожним днем все красивіше і чарівніше, така незабутня ❤️", "Доброго ранку, красуня, я роблю свій день, просто бачачи тебе", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком: "сама пристрасть"

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в топі-корсеті з декольте зачарувала розкутим виглядом: "Голову закрутить ж!"

Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила напоказ "бідончики", збентеживши батька і брата: "Ну і Сімейка»