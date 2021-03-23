Відома модель Таня Брик, зірка "Супер Топ-модель по-українськи", здивувала появою в білій сукні

24-річна модель набирає популярність після своєї участі у відомому проекті, пише Politeka.net. Брик часто ділиться в Instagram, в якому у неї 282 тисячі підписників, яскравими знімками.

Цього разу модель блиснула красою в білій сукні. Наряд підкреслив всі достоїнства фігури зірки - її груди і тонку талію. Крім того, плаття було мереживним, що робило його ніжніше.

Зірка прибрала волосся назад. Вона показувала у вухах великі сережки. Макіяж з чорними стрілками на повіках і майже нюдовою помадою на губах завершив настільки жаркий образ красуні.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Білосніжка ❤️❄️🌸", "Шикарне плаття❤️ І вам дуже личить 💖", "Вау😍🙌", "Ніжність 👏💐", "найкрасивіша 🔥❤️❤️", "Ось це погляд", "Неймовірно красиво😍", "Ти така красива", "Прекрасна", "Ідеальна 😍", "боже ікона", "Неймовірна", "Богиня", "Божественно красиво 😍", "Боже, яка ти красива ,у мене слів немає 🥺❤️❤️❤️❤️", "Графиня😍😍😍😍😍😍😍😍", "яка ж шикарна, я падаю🤍🕊️", "Ну просто кицунька❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Таня Брик після участі в першому сезоні шоу, майже на рік брала паузу в роботі. Вона переїхала в Дубай до свого хлопця-француза, який не хотів допомагати їй у фінансовому плані, знаючи, що вона не може знайти роботу.

Красуня розлучилася з бойфрендом і приїхала на батьківщину. Зараз її серце вільне.

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