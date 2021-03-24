Епатажна модель і блогер Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", з вельми неординарною зовнішністю, яку створила собі сама, похвалилася своєю вагою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram дівчина зі штучно збільшеними вилицями похвалилася своєю вагою, назвавши себе "конем".

"59 кілограмовий кінь😂 😂 😂", - написала в коментарі до свого фото в рожевому костюмчику Анастасія.

Для фотосесії дівчина вибрала яскраво-малиновий костюмчик в тон своєму пофарбованому в такий же колір волоссю.

Покрещук сіла закинувши ноги в кросівках також на крісло, і посміхнулася своєю незвичайною посмішкою, чи то показуючи свою велич, чи то хвалячись.

У дівчини в Instagram досить багато шанувальників, кількість їх постійно зростає, і тепер вже становить майже 260 тисяч осіб.

Покрещук знаходиться в Туреччині, куди вирушила на відпочинок, про що розповіла у своєму блозі. Тепер дівчина розслабляється, демонструючи свою незвичайну красу туристам в Туреччині.

"59 кг це суперова вага, мені б таку", "Рожева пантера 😍", "Де такий костюмчик купити?🥰 ", "Що це за цифра? Не туди не сюди, додай кіло, ви просто🔥 🔥 🔥❤️", "Ну тільки подивися яка красуня😍 😍 😍", "Яка яскрава жінка🔥 🔥 🔥 😍", "Мені б 59 кг! Сила є і воля є, а сили волі немає 😁", "Та нееее... султанша)"," Покемон", "Нажерла ти звичайно😂 😂 😂 😂, ти себе бачила????? Ну БАГИНЯ ж😍 😍 😍", "Покемон бл 🔥 🔥 🔥 🔥 хаха", "Кінь - по мізках! Залізний сц*ка", - написали шанувальники.

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