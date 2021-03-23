Одне з найпопулярніших гумористичних шоу "Дизель Night" порадувало новими смішними кадрами

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу з'явилася добірка фотографій з нового випуску Дизель Night. Артисти в смішних костюмах порадували кумедними епізодами, які припадуть до душі глядачам.

"У "Dizel Night" завжди гострий гумор, хітові пісні та актуальні пародії. Ми трохи пофантазували на тему серіалу "Сліпа"! З випуску у випуск доводимо, що людям може допомагати не тільки сліпа, а й коса, німа, крива і навіть буха", - написали автори пабліка. Також запропонували подивитися якою буде бабулька-цілителька наступного разу.

У кадрах бабулька (яку грає Євген Сморигін) в хустці і з телефоном сидить за столиком застеленим вишитим рушником, поруч стоїть дерев'яна скринька.

Далі в кадр потрапила цікава парочка: "коса", яку грає Вікторія Булітко і "сліпий" у величезних круглих окулярах, якого грає Євген Нікішин.

Крім того, в кадр потрапила вже захмеліла бабулька, яка показана "обличчям в салат" а навколо на столику замість шкатулки - страви і склянки з випивкою.

Останній кадр дістався чарівній Вікторії, яка обійнявшись зі шкільним скелетом для навчання анатомії привітно дивиться в кадр.

Шанувальники, які чекають не дочекаються нових випусків шоу написали в коментарях:

"Дивилася просто ульот 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Буха😂😂😂😂", "❤️🙌👏😂", "Круто як завжди, Всі при дуууже красиві😂 😂 😂", "Люблю❤😘! ❤ ️ ❤ ️ ", "Чекаємо з нетерпінням ❤️❤️❤️❤️", - відгукнулися фанати.

Нагадаємо, що безсоромна Полякова виставила на загальний огляд роздягнену красуню-дочку:»Моя кізонька".

Як повідомляла Politeka, ефектна Булітко з "Дизель Шоу" з відвертим розрізом вирішила посекретничати про жіночі переживання: "як думаєте…"

Також Politeka писала, що Крутоголов, Булітко та інші зірки "Дизель шоу" вразили українців своєю версією "Маски": "краще оригіналу"