Співачка Мішель Андраде у соцмережі відповіла на незвичайні питання від шанувальників, і поділилася особистими подробицями

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде, яка працює в продюсерському центрі Потапа, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно в розділі сторіс дівчина запропонувала задати їй питання у форматі "було/не було", на які вона потім відповідала. І хоча співачка досить відверто розповіла про себе, одне питання все ж поставив її в глухий кут.

Так, хтось із користувачів запитав у Андраде, чи був у неї поцілунок з Позитивом, з яким вона не так давно випустила спільну пісню, а таблоїди приписують їм бурхливий роман. Однак, на це питання артистка вирішила відповісти досить загадково, без тверджень або спростувань. Відповіддю стала фотографія поцілунку Мішель з Надею Дорофєєвою.

Також шанувальники запитували у дівчини, чи було у неї бажання випустити ще одну спільну пісню з Позитивом. На це Андраде відповіла "було", і заінтригувала, що все це можливо вже цього літа. "Якщо під Моїм і постом позитиву до кінця тижня буде 10 тисяч коментів, то ми випустимо його в цьому році", - написала Мішель.

Крім того, в рамках цього опитування співачка розповіла, що у неї були проблеми із зайвою вагою, коли вона в 13 років переїхала з Болівії в Україну.

Ще Андраде поділилася, що одного разу на зйомках кліпу їй довелося пірнати в басейн з крижаною водою, хоча її запевнили, що вода тепла.

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