Популярне шоу "Маска" захоплює глядачів своїми неймовірними костюмами і загадковими особистостями, які криються за ними, а детективи - Настя Каменських, DZIDZIO, Оля Полякова, Андрій Данилко і Олег Винник, додають проекту родзинки

Як передає Politeka.net, в Instagram пабліку шоу The Masked Singer Ukraine часто показують уривки з випусків, відомо, що нерозсекречених учасників залишилося семеро, серед яких найзагадковіша і мила особистість - Циклоп.

Зіркові детективи висунули кілька версій, хто може ховатися під маскою Циклопа. Це Мішель Андраде, Jerry Heil, а глядачі підозрюють, що під маскою актриса Анна Трінчер.

Чарівний Циклоп змусив "бігати" за собою відомого співака Андрія Данилка.

У дев'ятому ефірі "Маски", після виконання Циклопом пісні" вона не твоя", учасниця вирішила поспілкуватися з детективами. і запропонувала Данилко по обніматися з нею, щоб той став трохи щасливішим. "Іноді ви такий серйозний, що аж нудить. Якщо ви мене обіймете, то станете відразу щасливішими. Обіцяю!"- сказав Циклоп.

Данилко не потрібно було просити двічі. "Вона молоденька, вона хоче. Це я так - по пенсіонерськи", - заявив Андрій Данилко. Данилко впевнено заявив, що це Андраде, і пообіцяв зводити її в дитячий ресторан. Однак, він не тільки захотів обійняти учасницю, але й зняти з неї маску. Тоді ведучий Володимир Остапчук втрутився, і заявив, що після такого Данилко зобов'язаний одружитися з Циклопом.

Оля Полякова заявила, що під маскою Циклопа криється доросла розумна і хитра жінка. Між детективами виникла справжня перепалка.

Після зауваження Остапчука Данилко вирішив і його полоскотати, тоді Настя Каменських не витримала і забрала Данилко зі сцени, але той поліз і до неї обніматися і приставати.

Тоді Полякова не змогла приховати здивування: "Боже, що це діється? Хто нагодував Данилко віагрою?".

Нагадаємо, що Данилко остаточно втратив сором, ганяючись за збентеженою Поляковою в рушник: "Догралася!"

Як повідомляла Politeka, сумний Данилко не стримав емоцій перед приставучої Осадчої: "Катя, я соромлюся. Давай не будем..."

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