Українська співачка MARUV взяла участь у чуттєвій фотосесії в стилі ретро

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, радує фанатів не тільки новими хітами і екстравагантними кліпами, але і випускає відверту білизну власного бренду. А нещодавно епатажна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram спекотні кадри з нової фотосесії в стилі ретро.

На нових чорно-білих фотографіях Анна відображена в цікавій локації і постала перед фанатами в незвичайному чуттєвому образі. На ній розкішне темне плаття з корсетом і пухнастим декором, з довгими рукавичками вище ліктів. Цей наряд красиво підвернув фігуру і оголив витончені плечі співачки. Її волосся тут в короткій стрижці і зачесане назад, а на обличчі легкий макіяж з чорними стрілками на очах.

У підписі до публікації MARUV написала: "Стиль ретро гламур. За лаштунками зйомки з @rostickdesign його книги про чудових українських жінок". Шанувальники просто в захваті від нової фотосесії зіркової красуні, Анну завалюють компліментами і захопленими коментарями. "Найкраща", "Нереальна. Клеопатра нервово курить в сторонці", "Діва", "Дуже соковиті фото! Просто вогонь", "Красуня, Я тебе просто обожнюю. Завжди чекаю твої концерти, кліпи та пісні", "Яка ви шикарна", "Красиво, але зазвичай", "Як завжди, красива", "Розкішна в будь-якому образі. Так може тільки Марув", - пишуть в коментарях до фото.

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