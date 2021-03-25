Відомий фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе у весняному образі

Як пише Politeka.net, Соня Плакидюк стала привертати дуже багато до себе уваги українців після проекту "Супер топ-модель по-українськи". Епатажна красуня відразу завоювала серця провокаційними фото, які із задоволенням публікує в Instagram. А багатотисячна армія фанатів із задоволенням коментує і лайкає неймовірні образи дівчини.

Не став винятком і цього разу. Соня була в червоній сукні, яку задерла, демонструючи панчохи на бретельках і оголені сідниці. Образ Плакидюк доповнила яскравим мейкапом і перукою.

"Зазиваю весну всіма доступними способами", - заграючи, написала красуня.

Фанати не змогли пройти повз такого фото і відразу засипали компліментами:

"Гаряча матуся", "Ой, не кажіть Соня, так остогидло це 45-те березнепада", "Вау", "Ну просто вогонь", "Воу, Соня, легше! Ви починаєте з козирів! Це заборонені способи! Була б я весною...... примчала на цей погляд...".

Ми писали, що фешн-фотограф і суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк збентежила сміливими знімками.

Рудоволоса бестія позувала топлес. З одягу на дівчині була лише мила Біла капелюшок. Позбувшись ліфчика, Соня прикрила пишну гордість долонями і довгим волоссям.

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