Модель Емілі Ратаковски вразила новим образом на відпочинку
Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі активно займається кар'єрою моделі, а останнім часом почала себе просувати у вигляді актриси. Красуня регулярно підігріває інтерес фанатів, публікуючи результати спокусливих фотосесій, завоювавши серця шанувальників. І навіть коли від зірки немає звісток, фанати самі діляться цікавими образами Емілі.
Так сталося і цього разу. На одній з фан-сторінок користувач опублікував фото Емілі, де красуня була у вузькому боді і капелюшку. Модель стояла біля гамака на пляжі, демонструючи білосніжну посмішку і пікантне декольте.
На другому фото Ратаковскі вже вийшла на прогулянку вночі. Красуня була в піджаку, шортиках і панчохах. Дівчина позувала біля магазинчика з яскравою вивіскою, хвалячись струнким тілом.
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Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "що за крихітка, обпікаєш".
Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі може показати фігуру навіть в простому образі, але буде виглядати привабливо.
Дівчина позувала перед камерою в одній білій майці, яка злегка просвічувалася в зоні бюста. Причому Емілі це не бентежить, вона часто не носить ліфчик і активно виступає за природність, кажучи про те, що це нормально: любити себе такою.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі підкреслила лякаючу худорлявість облягаючим вбранням
А ще Politeka писала, що спекотна Ратаковскі спустила штани, показавши фігуру в прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі в тісних штанях не змогла приховати" нарослі " боки без фотошопу