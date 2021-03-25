Модель Емілі Ратаковски вразила новим образом на відпочинку

Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі активно займається кар'єрою моделі, а останнім часом почала себе просувати у вигляді актриси. Красуня регулярно підігріває інтерес фанатів, публікуючи результати спокусливих фотосесій, завоювавши серця шанувальників. І навіть коли від зірки немає звісток, фанати самі діляться цікавими образами Емілі.

Так сталося і цього разу. На одній з фан-сторінок користувач опублікував фото Емілі, де красуня була у вузькому боді і капелюшку. Модель стояла біля гамака на пляжі, демонструючи білосніжну посмішку і пікантне декольте.

На другому фото Ратаковскі вже вийшла на прогулянку вночі. Красуня була в піджаку, шортиках і панчохах. Дівчина позувала біля магазинчика з яскравою вивіскою, хвалячись струнким тілом.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "що за крихітка, обпікаєш".

Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі може показати фігуру навіть в простому образі, але буде виглядати привабливо.

Дівчина позувала перед камерою в одній білій майці, яка злегка просвічувалася в зоні бюста. Причому Емілі це не бентежить, вона часто не носить ліфчик і активно виступає за природність, кажучи про те, що це нормально: любити себе такою.

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