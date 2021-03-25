Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі блиснула пишним бюстом в красивій сукні

Анджеліна Джолі - володарка третього розміру грудей, передає Politeka.net. Красуня вміє підкреслити свої округлості й без усякого сорому їх показувати.

Шанувальники регулярно згадують архівні фото до пластики знаменитості, на яких вона постає в сукнях з глибоким декольте.

Так, в одній з фан-груп опублікували знімок з Джолі в красивому шовковому вбранні. Глибина декольте була дуже ризикованою і, здавалося, з нього може вистрибнути настільки немаленький бюст.

Бретельки наряду ледь трималися на плечах, ніби зараз зісковзнуть. Зірка прибрала волосся за вуха, вона прикрила очі, ніби насолоджуючись сама собою. Легкий макіяж завершив образ.

"Одне з моїх улюблених фото Анджеліни☺️", - написали автори поста.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Яка ти красива Анджеліна Джолі", "Доброго ранку, моя любов", " чорт!!!! Енджі 😨 жінка, Ти маєш чудовий вигляд, а декольте просто ідеальне 😘🔥😘🔥😘🌺💐", "Вау", " це фото красиве і забавне. Це початок перетворення Анджеліни з дівчини в жінку Анджеліну", "Енджі, ти така гаряча, що у мене течуть слинки", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у 2013 році Анджеліна Джолі дізналася про генетичну схильність до розвитку раку грудей у зв'язку з мутацією генів BRCA1 і BRCA2, тому вона прийняла рішення про видалення молочних залоз.Тепер у зірки імплантати.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в спокусливій сукні без сорому пограла губами зі своїм пальчиком: "сама пристрасть"

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в топі-корсеті з декольте зачарувала розкутим виглядом: "Голову закрутить ж!"

Також Politeka писала, що безсоромна Анджеліна Джолі в прозорій майці вивалила напоказ "бідончики", збентеживши батька і брата: "Ну і Сімейка»