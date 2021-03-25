Зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала кумедні кадри з ванної кімнати, українці регочуть
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса гумористичного жанру Вікторія Булітко, яка виступає у складі колективу "Дизель шоу", не перестає дивувати публіку. Нещодавно красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram кумедне відео, на якому показала, як приймає ванну. А потім в сторіс також продемонструвала реакцію шанувальників на цьому відео, в якому багато просилися приєднатися до неї.
У ролику спочатку можна побачити, як Вікторія розчиняє у воді бомбочку для ванної. Правда, вона не виправдала надій актриси. "Я думала біла... біло-зелена", - каже Віка за кадром. А далі зірка занурюється у воду і показує свої ніжки з червоним педикюром у каламутній воді. "Ну ось, як ніби в болоті якомусь", говорить засмучена Булітко за кадром. Дівчина рекомендує шанувальникам брати інші кольори таких бомбочок для ванни, тому що у неї вийшла вода дивного відтінку.
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Треба сказати, що фанати бурхливо відреагували на таке пікантне відео Вікторії з ванної. Вона поділилася, як люди реагували на її відео і заявила, що тепер знає, який контент треба робити в своєму мікроблозі. Так, деякі просилися приєднається до неї у ванній, потерти спинку, облизати кожен би пальчик, або ще щось більш пікантне.
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