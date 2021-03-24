Солістка The Hardkiss, фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна, має намір "поставити на місце" свою колегу по сцені, співачку Джамалу

Фронтвумен популярної групи кинула справжній виклик відомій артистці, передає Politeka.net. Про це свідчить відео, оприлюднене в Instagram проекту "Ліпсінк батл". (Щоб подивитися анонс, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах Саніна в сміливому вбранні, в якому оголився її красивий прес, розповіла про свої плани на перемогу.

"Джа, ти перемогла мене на Нацвідборі на Євробаченні, але сьогодні я покажу, хто тут головна", - вимовила співачка.

"Будь-який конкурс: хто перемагає? Джамала", - з посмішкою відповіла друга артистка.

У пості йдеться, в яких образах постануть дві красуні.

"Вже цієї суботи на головному вечірньому шоу @lipsyncbattle_ua відбудеться батл культових поп-дів😍 Юлія Саніна в образі Christina Aguilera проти Jamala в образі Cher. Для кого перевтілення в кумира стане тріумфальним, як думаєш?",- йдеться в публікації.

За дві години пост зібрав близько 8000 лайків і трохи коментарів.

"Джамала переможе", " Юлія 😍", " клас, мені сподобалося!!! Бомба!", "Юля, ми за тебе", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у 2016 році в Україні відбувся Нацвідбір Євробачення, в якому брали участь, в тому числі група The Hardkiss і Джамала. Остання отримала перемогу з піснею "1944", а Юлія Саніна зі своїм колективом опинилася на другому місці.

Як відомо, згодом на конкурсі Джамала принесла перемогу нашій країні.

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